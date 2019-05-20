Суд у Москві залишив під арештом вісьмох українських моряків



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Запобіжний захід восьми українським морякам залишено без змін

Апеляційна інстанція Московського міського суду 20 травня провела два засідання стосовно справи українських моряків

Апеляційна інстанція Московського міського суду 20 травня не задовольнила скаргу захисту вісьмох захоплених Росією українських військових.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Апеляційна інстанція Московського міського суду на двох засіданнях 20 травня розглянула скарги захисту на продовження Лефортовським судом Москви строків тримання під вартою відносно двох четвірок військовополонених українських моряків: Владислава Костишина, Володимира Варімеза, Сергія Чуліби, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Євгена Семідоцького. Запобіжний захід залишено без змін», - написав адвокат.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що адміністрація СІЗО «Лефортово» у Москві перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

Як відомо, у Гамбурзі пройшли слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.