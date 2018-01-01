Суд у справі збитого літака ІЛ-76 продовжить розгляд після висновків експертизи

Колегія суддів Апеляційного суду призначила експертизу з метою повного і об`єктивного розгляду доводів апеляційних скарг

Розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, який обвинувачується у службовій недбалості та загибелі 49 десантників на літаку ІЛ-76, Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить після експертизи. Про це «Укрінформу» повідомили у прес-службі Апеляційного суду Дніпропетровської області. «Колегія суддів



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Генерал-майор Віктор Назаров у суді

Колегія суддів Апеляційного суду призначила експертизу з метою повного і об`єктивного розгляду доводів апеляційних скарг

Розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, який обвинувачується у службовій недбалості та загибелі 49 десантників на літаку ІЛ-76, Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить після експертизи.

Про це «Укрінформу» повідомили у прес-службі Апеляційного суду Дніпропетровської області.

«Колегія суддів Апеляційного суду призначила експертизу з метою повного і об`єктивного розгляду доводів апеляційних скарг, яку доручено проводити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. У зв’язку з цим розгляд кримінального провадження відкладено на час проведення експертизи та надходження до суду висновків експертів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у правозахисній групі «Січ», наразі поточний стан справ можна назвати «битвою експертиз». Свідки-експерти, представлені стороною захисту генерал-майора Назарова, звернулися з клопотанням про те, що їхні покази були викривлені і подані не так, як треба.

Прокуратура і представник постраждалих Віталій Погосян були проти, дуже різко висловились з цього приводу і постраждалі, звинувативши захист у затягуванні справи і використанні адмінресурсу. Суд з аргументами погодився, долучив клопотання до матеріалів, але залишив без розгляду.

Натомість була призначена ще одна експертиза, що проводитиметься Київським науково-дослідним інститутом судової експертизи. Від фахівців очікують відповіді на запитання, яким чином мало забезпечуватись переміщення/перевезення воїнів в зону АТО, чи були (якщо були, то ким) складені плани цього заходу, чи відповідало переміщення/перевезення оперативній обстановці, чи був виконаний порядок перевезення, хто мав і міг коригувати завдання, в тому числі, хто мав і міг запобігти трагедії, чи відповідали дії Назарова поточній обстановці, в який момент він мав доповісти про небезпеку і чи міг/мав її усунути.

За словами адвоката постраждалих Погосяна, експертиза буде тривалою, можливо, до півроку, але головне, що «будуть поставлені всі крапки над «і» в питанні відповідальності і все остаточно з’ясується».

Розгляд апеляції генерал – майора триває з 26 вересня 2017 року. Раніше одне із засідань переносили через перевірку судді.

2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині визнав винним генерал-майора Віктора Назарова, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків) у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. Суд присудив генералу 7 років ув’язнення, однак він подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.