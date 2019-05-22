Суд в Москві залишив під арештом ще вісьмох українських моряків



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Засідання Московського суду проходили в закритому режимі

Мосміськсуд розглянув апеляційні скарги захисту ще двох четвірок військовополонених українських моряків

Московський міський суд в середу, 22 травня, відхилив апеляційну скаргу адвокатів і залишив під арештом захоплених Росією біля берегів Криму вісьмох українських військовослужбовців.

Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Мосміськсуд розглянув апеляційні скарги захисту двох четвірок військовополонених українських моряків. Постанови Лефортовського районного суду Москви залишені без зміни», - написав адвокат.

За його словами, засідання суду проходили в закритому режимі за клопотанням прокурора.

Таким чином, українські моряки Володимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко, В'ячеслав Зінченко, Денис Гриценко, Андрій Драч, Михайло Власюк будуть знаходитися в СІЗО «Лефортово» до кінця липня.

Раніше суд в Москві залишив під арештом ще вісьмох українських моряків: Владислава Костишина, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Віктора Беспальченка, Романа Мокряка, Сергія Цибізова, Андрія Оприска, Євгенія Семідоцького.

Лефортовський суд Москви 17 квітня продовжив арешт всім захопленим українським морякам. Згідно з постановами суду, строки тримання під вартою морякам продовжені до 24 липня і до 26 липня.

Як відомо, у Гамбурзі пройшли слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.