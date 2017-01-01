Суд в РФ знову відхилив позов Siemens щодо арешту кримських турбін

Siemens наполягає, що в 2017 році Росія доставила турбіни в анексований півострів в обхід санкцій, і вимагає повернути обладнання

Арбітражний суд Москви вкотре відхилив позов німецької компанії Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених в анексований Росією Крим. Про це повідомляє «Радіо Свобода». Раніше голова російської державної корпорації Ростех Сергій Чемезов, до структур якої Siemens подала позов, заявив, що у німецької корпорації мало шансів



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Газова турбіна Siemens

Siemens наполягає, що в 2017 році Росія доставила турбіни в анексований півострів в обхід санкцій, і вимагає повернути обладнання

Арбітражний суд Москви вкотре відхилив позов німецької компанії Siemens про арешт чотирьох газових турбін, поставлених в анексований Росією Крим.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше голова російської державної корпорації Ростех Сергій Чемезов, до структур якої Siemens подала позов, заявив, що у німецької корпорації мало шансів виграти суд.

Siemens наполягає, що в 2017 році Росія доставила турбіни в анексований півострів в обхід санкцій, і вимагає повернути обладнання. Москва подала зустрічний позов із вимогою визнати недійсними пункти договору, що стосуються місця використання турбін.

Арбітражний суд Москви вже кілька разів відхиляв вимоги Siemens накласти арешт на турбіни. Російська сторона стверджує, що вони були придбані на вторинному ринку.

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Siemens подав до Арбітражного суду Москви позов проти компанії «Технопромекспорт» (структура «Ростех») і петербурзького спільного підприємства «Сіменс технології газових турбін».

У березні 2017 року німецький концерн Siemens заявив, що поставив чотири газові турбіни російському «Технопромекспорту», за контрактом, який був укладений до введення відповідних санкцій.

5 липня цього року Reuters повідомив, посилаючись на свої джерела, що компанія Siemens в обхід санкцій поставила до Криму газові турбіни для будівництва електростанції.

6 липня компанія Siemens заперечила, що поставила до окупованого Криму свої газові турбіни для будівництва електростанції. Пізніше Siemens заявила, що має намір через суд домогтися повернення своїх турбін, які за документами призначалися для теплоелектростанції Тамані, але до літа 2017 року виявилися в Криму. Москва заявляла, що в Криму знаходяться тільки турбіни російського виробництва з російських компонентів.