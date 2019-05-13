Суд відхилив апеляцію НБУ на користь екс-акціонерів «Приватбанку»



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Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки «Приватбанку» у 2016 році

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів

Апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера «Приватбанку» кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Зазначається, що 13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов Triantal Investments Ltd.

Національний банк має намір подати касаційну скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у «Приватбанку» напередодні його виведення з ринку.

«У разі виявлення суттєвого погіршення фінансового стану банку Національний банк має підстави для проведення відповідної перевірки», - наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк наполягає, що мав підстави для проведення інспекційної перевірки «Приватбанку» у 2016 році, адже погоджена з колишніми акціонерами та топ-менеджментом програма фінансового оздоровлення банку не була виконана, що підтверджується письмовим зверненням екс-акціонерів на адресу НБУ та доводить факт недотримання ними взятих на себе зобов’язань.

«За результатами інспекційної перевірки «Приватбанку» напередодні визнання його неплатоспроможним та виведення з ринку за участі держави було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків», - йдеться у повідомленні.

«Оскарження рішення регулятора про проведення інспекційної перевірки у «Приватбанку» є частиною процесу, направленого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку», - додав Григорчук.

Нагадаємо, у Господарському суді об’єднали п’ять позовів Коломойського до Нацбанку.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року «Приватбанк» був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з «Приватбанку» перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи триває з червня 2017 року.

До слова, у Зеленського заявляють, що повернути «Приватбанк» колишнім власникам неможливо.