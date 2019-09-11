Суд відмовив ДБР у вилученні документів фінгоспдіяльності Верховного суду



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Державне бюро розслідувань просило про доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні Верховного суду по вул. Орлика, 8

Печерський районний суд Києва відмовив Держовному бюро розслідувань у вилученні у Верховному суді документів фінансово-господарської діяльності. Про це сказано в матеріалах суду.

До суду надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань про тимчасовий доступ до документів у рамках розслідування кримінального провадження.

ДБР просило про доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що перебувають у володінні Верховного суду по вул. Орлика, 8.

При цьому Печерський суд 5 вересня відмовився задовольнити клопотання ДБР і таким чином не дав можливості вилучити ці документи.

Раніше ДБР отримало доступ до особових справ членів ВККС у справі про можливе втручання ексзаступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова у формування Верховного суду.

Джерело: Українські новини