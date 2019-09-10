Працівник НАЗК незаконно збирав дані про співробітників ДБР і Генпрокуратури



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Загальне коло осіб, декларації яких зацікавили працівника НАЗК — керівництво Генеральної прокуратури, судді, народний депутат України, депутат місцевої ради, працівники Нацполіції

Співробітник НАЗК незаконно копіював конфіденційну інформацію з електронних декларацій керівництва Київського управління Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, суддів і депутатів для ймовірної передачі третім особам. Про це йдеться у повідомленні, на Telegram-канал директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

«Використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, він завантажував на окремий носій відомості, що законом захищені — ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації. Робив він це все безпідставно і, що найголовніше — незаконно», — вказано у повідомленні.

«Серед тих, у чиє життя він «вліз», 11 працівників Київського теруправління ДБР. «Пройшлися» по всьому керівництву — починаючи з директора, закінчуючи начальниками слідчих відділів», — додав Труба.

Загальне коло осіб, декларації яких зацікавили працівника НАЗК — керівництво Генеральної прокуратури, судді, народний депутат України, депутат місцевої ради, працівники Нацполіції.

Завдяки оперативним діям Нацполіції, допитливий працівник НАЗК вже отримав повідомлення про підозру.