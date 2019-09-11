Зеленський вніс до парламенту закон про реформу ДБР



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Володимир Зеленський має намір реформувати ДБР

Проект закону визначено як невідкладний, але тексту законопроекту наразі на сайті парламенту немає.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2116 про внесення змін до закону Про Державне бюро розслідувань. Про це повідомляється на сайті парламенту в середу, 11 вересня.

Закон покликаний удосконалити роботу ДБР. Ініціатором законопроекту виступив президент України Володимир Зеленський.

Цей документ визначено як невідкладний, однак текст законопроекту поки оприлюднений. На сайті Ради вказано, що він переданий на розгляд керівництву парламенту.

Державне бюро розслідувань (ДБР) — правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №1032 про реформу прокуратури, яким засновується Офіс генпрокурора замість Генеральної прокуратури України. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.