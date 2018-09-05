Суд відмовився арештовувати екс-банкіра Оністрата і призначив заставу 27 млн грн



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Колишній голова спостережної ради ПАТ «Банк Національний Кредит» Андрій Оністарт

Колишній голова спостережної ради ліквідованого ПАТ«Банк Національний Кредит» підозрюється у розтраті великих сум коштів

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання Нацполіції, яка вимагала застосувати арешт до колишнього голови спостережної ради ПАТ «Банк Національний Кредит» Андрія Оністарта, підозрюваного за ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 21 серпня.

У клопотанні старшого слідчого Нацполіції сказано, що Оністарт у змові з іншими особами організував розтрату коштів, які перебували на кореспондентському рахунку у Bank Frick &(Ліхтенштейн), відкритому для ПАТ «Банк Національний Кредит».

Покази на обвинуваченого екс-банкіра дали 10 колишніх спостережної ради та 8 членів кредитного комітету банку. Також оголошена підозра Оністарту підкріплена перевіркою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і кількома висновками експертиз.

Отож, на думку сторони обвинувачення, існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, що підозрюваний Андрій Оністарт, перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності і впливати на свідків.

Водночас слідчий суддя Ірина Кирилюк вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як тримання під вартою.

Таким чином, суд застосував до підозрюваного Оністрата запобіжний захід у вигляді застави на суму 27,6 млн грн. Ця сума, на думку судді Кирилюк, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку колишнього банкіра.

Крім цього, на Оністрата покладено ряд обов’язків: здати на зберігання до органу досудового розслідування свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають йому право на виїзд з України і в'їзд в Україну; прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із колишніми працівниками.

Як відомо, 8 серпня 2015 року Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Національний кредит». Також в серпні 2015 року МВС відкрило кримінальну справу про розтрату майна посадовцями банку.

Основним акціонером банку «Національний кредит» був Андрій Оністрат, якому належало 30,4% акцій фінустанови.

За даними Нацбанку, до 1 січня 2015 року за розміром загальних активів банк «Національний кредит» займав 57 місце (2,5 млрд грн).