Суд відмовився повернути ексдепутату Ради Колеснікову 750 тис. гривень застави



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Раніше НАБУ і САП повідомили ексдепутату Ради Дмитру Колеснікову про підозру в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві

Екснардеп просив суд повернути йому заставу 750 тис гривень, оскільки термін дії покладених на нього судом обов'язків закінчився

Вищий антикорупційний суд відмовився повернути колишньому депутату Верховної Ради Дмитру Колєснікову (фракція «Опозиційний блок»), підозрюваному в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, заставу в розмірі 750 тис. гривень, визначену йому судом.

Про це йдеться в матеріалах суду.

Клопотання про повернення застави вніс сам Колесніков.

Він просив суд повернути йому заставу 750 тис гривень, оскільки термін дії покладених на нього судом обов'язків закінчився.

15 травня суд відмовився повертати йому заставу.

Як повідомлялось, у грудні 2019 року Колесніков вніс 750 тис. гривень застави.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Колєснікову про підозру в незаконному отриманні 739 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави 750 тис. гривень.