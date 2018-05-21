Суд відмовився повернути Розенблату заставу в 7 мільйонів гривень
-
Розсилка
Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні відповідного клопотання
Солом'янський районний суд Києва відмовився повернути депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату (позафракційний) заставу у розмірі 7 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.
Рішення було прийнято в понеділок.
Таким чином, суд відмовив захисту Розенблата у задоволенні відповідного клопотання.
Як повідомлялось, суд визнав Розенблата потерпілим у справі, яку веде ГПУ.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутатів Верховної Ради Максима Полякова («Народний фронт») і Розенблата за підозрою у хабарництві.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР. Народному депутату Бориславу Розенблату в задоволенні позовних вимог відмовили.