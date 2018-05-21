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    Суд відмовився повернути Розенблату заставу в 7 мільйонів гривень

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    Нардеп Борислав Розенблат - Суд відмовився повернути Розенблату заставу в 7 мільйонів гривень
    Нардеп Борислав Розенблат

    Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні відповідного клопотання

    Солом'янський районний суд Києва відмовився повернути депутату Верховної Ради Бориславу Розенблату (позафракційний) заставу у розмірі 7 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

    Рішення було прийнято в понеділок.

    Таким чином, суд відмовив захисту Розенблата у задоволенні відповідного клопотання.

    Як повідомлялось, суд визнав Розенблата потерпілим у справі, яку веде ГПУ.

    Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутатів Верховної Ради Максима Полякова («Народний фронт») і Розенблата за підозрою у хабарництві.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника щодо залучення до оперативно-розшукової діяльності на території України працівників ФБР. Народному депутату Бориславу Розенблату в задоволенні позовних вимог відмовили.

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