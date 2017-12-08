Розенблат прокоментував свій позов до Європейського суду проти України

Нардеп стверджує, що ЄСПЛ вбачає, що його права порушили

Народний депутат Борислав Розенблат подав позов щодо захисту своїх прав як громадянина України до Європейського суду з прав людини. Про це «Главкому» повідомив сам народний депутат. «По-перше, зауважу: не проти України, а на захист своїх прав як громадянина. По-друге, Європейський суд не тільки прийняв до розгляду скаргу, яку я



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Борислав Розенблат

Нардеп стверджує, що ЄСПЛ вбачає, що його права порушили

Народний депутат Борислав Розенблат подав позов щодо захисту своїх прав як громадянина України до Європейського суду з прав людини. Про це «Главкому» повідомив сам народний депутат.

«По-перше, зауважу: не проти України, а на захист своїх прав як громадянина. По-друге, Європейський суд не тільки прийняв до розгляду скаргу, яку я написав, а вже відкрив провадження», - зазначив парламентар.

Розенблат підкреслив: справа вже відкрита, «отже, суд вбачає порушення моїх прав».

Крім того, у ЗМІ з’явилась інформація із посиланням на адвоката Розенблата Олексія Шевчука про те, чого саме стосується скарга парламентаря.

Там системно зібрані всі порушення профільної конвенції від незаконної прослушки народного депутата з порушенням регламенту Верховної Ради до легалізації ручним суддею угорського літака. Нехай з цієї правовою порнографією України розбирається незалежний орган Європи», - повідомив Шевчук.

Про «легалізацію угорського літака» юрист пояснив: «Можете написати до легалізації обшуку угорського повітряного судна і незаконний арешт народного депутата зі стрибками молодих детективів по злітній смузі з рішенням не глави прикордонної служби, а керівництва НАБУ».

Як повідомлялось, раніше Розенблат подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправними дії голови НАБУ Артема Ситника про залучення співробітників ФБР (США) до оперативно-розшукової діяльності на території України без попереднього укладення міжнародного договору.

У свою чергу заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко заявив, що таким чином Розенблат це зробив для того, щоб затягнути розгляд справи проти нього.

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