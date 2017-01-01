Суд відмовився змінювати запобіжний захід бійцю «ОУН» Литвиненку

Литвиненка не відпустили на поруки народних депутатів

Апеляційний суд Маріуполя відмовився відпускати на поруки нардепів заарештованого за підозрою в розбійному нападі бійця батальйону «ОУН» Леоніда Литвиненка. Про це говориться в повідомленні руху «Визволення» в Facebook. «Судді Маріупольського апеляційного суду...відхилили прохання відпустити на поруки народних



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Литвиненка не відпустили на поруки народних депутатів

Апеляційний суд Маріуполя відмовився відпускати на поруки нардепів заарештованого за підозрою в розбійному нападі бійця батальйону «ОУН» Леоніда Литвиненка.

Про це говориться в повідомленні руху «Визволення» в Facebook.

«Судді Маріупольського апеляційного суду...відхилили прохання відпустити на поруки народних депутатів Єгора Соболєва, Семена Семенченка, Тараса Пастуха та Володимира Парасюка або хоча б під домашній арешт нашого активіста, добровольця батальйону «ОУН» Леоніда Литвиненка (позивний «Бек»)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

26 листопада волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

Того ж дня стало відомо, що затриманих у Києві та Житомирській області бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і «ОУН» Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь.

27 листопада Жовтневий районний суд Маріуполя відправив Виногродського й Литвиненка під арешт на 60 діб.



