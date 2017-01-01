Поліція затримала екс-командира «Донбасу»

Також поліція затримала ще одного бійця батальйону «Донбас»

У Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. «Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватних сільськогосподарських підприємств – ред) на



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Також поліція затримала ще одного бійця батальйону «Донбас»

У Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Одного з колишніх керівників батальйону «Донбас» та його поплічника затримали за напад на охоронця одного з ПСП (приватних сільськогосподарських підприємств – ред) на Кіровоградщині. Подія сталася у липні цього року», - сказано в повідомленні.

Дії затриманих були кваліфіковані слідчими за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам було заочно оголошено про підозру.

Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

Раніше сьогодні волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

«На очах у дружини затягли до сірого джипу у повезли в невідомому напрямку», - написав у Facebook Приходько.

Раніше той же Приходько заявив про викрадення на Житомирщині екс-бійця «Донбасу» Леоніда Литвиненка. За його словами, «викрадення» сталося у Новгород-Волинському. За даними Приходька, Виногродського і Литвиненка везуть до Маріуполя.

Відео затримання було оприлюднене рухом «Визволення», активістом якого був Литвиненко.

Нагадаємо, у Маріуполі заарештували бійця «Донбасу» за викрадення іншого бійця.