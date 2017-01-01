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    Затриманих добровольців руху «Визволення» везуть до слідчого в Маріуполь

    Добровольцям інкримінують напад у Кіровоградській області
    Затриманих у Києві та Житомирській області 26 листопада бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і ОУН Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь. Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook. «Обох захоплених наших добровольців везуть до
    • Вчора, 23:59
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    Добровольцям інкримінують напад у Кіровоградській області

    Затриманих у Києві та Житомирській області 26 листопада бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і ОУН Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь.

    Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

    «Обох захоплених наших добровольців везуть до Маріуполя. І другого командира «Донбасу» Анатолія Виногродського (позивний «Гал»), якого взяли в Києві; і командира роти добровольчого батальйону ОУН Леоніда Литвиненка (позивний «Бек»), якого захопили у Новограді-Волинському», – написав нардеп у соцмережі.

    За його словами, обом інкримінують якийсь напад у Кіровоградській області.

    «Але везуть перевіреним маршрутом – до слідчого донецької поліції Артема Подвига. Він сьогодні домігся арешту закритим судом у Маріуполі Олександра Новікова, ветерана «Донбасу» з позивним «Хаммер», – констатував Соболєв.

    Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

    Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

    Раніше сьогодні волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

    Маріуполь Донбас напад
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