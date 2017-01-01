Екс-командира батальйону «Донбас» заарештували на два місяці

Анатолія Виногродського судили у Маріуполі

Жовтневий районний суд Маріуполя 27 листопада заарештував на 60 днів колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Рух Визволення». «Суддя Жовтневого суду Маріуполя Олексій Томілін, попередньо закривши судове засідання від громадськості, відправив до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан Екс-командир батальйону «Донбас» Анатолій Виногродський

Анатолія Виногродського судили у Маріуполі

Жовтневий районний суд Маріуполя 27 листопада заарештував на 60 днів колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє «Рух Визволення».

«Суддя Жовтневого суду Маріуполя Олексій Томілін, попередньо закривши судове засідання від громадськості, відправив до СІЗО на два місяці нашого активіста, другого командира «Донбасу» Анатолія Виногродського (позивний Гал)», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на 60 днів заарештували ще й екс-бійця батальйону «ОУН» Леоніда Литвиненка.

Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

26 листопада волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

Того ж дня стало відомо, що затриманих у Києві та Житомирській області бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і «ОУН» Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь.