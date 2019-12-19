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    Скандальна спецоперація НАБУ: ексчиновниці Міграційної служби оголосили підозру

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    Дінe Пімахову підозрюють в отриманні хабаря&nbsp;у розмірі $1,8 тис. - Скандальна спецоперація НАБУ: ексчиновниці Міграційної служби оголосили підозру
    Дінe Пімахову підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $1,8 тис.

    Дії Діни Пімахової кваліфіковані як одержання неправомірної вигоди посадовою особою

    У четвер, 19 грудня, детективи НАБУ щодо процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру колишній першій заступниці голови Державної міграційної служби України Діні Пімаховій в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Як повідомляється, дії ексчиновниці кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою»).

    За даними слідства, у червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років. За надання такої послуги чиновниця вимагала та, як наслідок, отримала неправомірну вигоду в розмірі $1,8 тис.

    Крім того, як встановило слідство, e серпні 2017 року Пімахова запропонувала організувати придбання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальне походження, яке повинно підтверджуватися завідомо неправдивими офіційними документами. Це б дозволило іноземцю отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. У цьому випадку Пімахова за забезпечення процесу оформлення та видачі документів просила неправомірну вигоду у розмірі $30 тис.

    Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року.

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