Суд відпустив екс-командира батальйону «Донбас» Виногродського під домашній арешт
- Сьогодні, 21:06
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Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.Апеляційний суд Маріуполя змінив колишньому командиру батальйону «Донбас» Анатолію Виногродському із позивним «Гал» міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.
Згідно з рішенням суду, Виногродський повинен до 4 лютого 2018 року перебувати за місцем своєї реєстрації в Маріуполі.
Його зобов’язали носити електронний браслет, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками, а також здати всі паспорти.
Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.
Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.
Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.
26 листопада волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.
Того ж дня стало відомо, що затриманих у Києві та Житомирській області бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і «ОУН» Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь.
27 листопада Жовтневий районний суд Маріуполя відправив Виногродського й Литвиненка під арешт на 60 діб.
Джерело: Радіо Свобода