Суд відпустив екс-командира батальйону «Донбас» Виногродського під домашній арешт

Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.

Апеляційний суд Маріуполя змінив колишньому командиру батальйону «Донбас» Анатолію Виногродському із позивним «Гал» міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт. Згідно з рішенням суду, Виногродський повинен до 4 лютого 2018 року перебувати за місцем своєї реєстрації в Маріуполі. Його зобов’язали



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Анатолій Виногродський (позаду) у залі суду, Маріуполь, 27 листопада 2017 року

Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.

Апеляційний суд Маріуполя змінив колишньому командиру батальйону «Донбас» Анатолію Виногродському із позивним «Гал» міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Згідно з рішенням суду, Виногродський повинен до 4 лютого 2018 року перебувати за місцем своєї реєстрації в Маріуполі.

Його зобов’язали носити електронний браслет, утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками, а також здати всі паспорти.

Колишнього командира батальйону «Донбас» звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, у Києві та на Житомирщині поліція затримала екс-добровольців, підозрюваних у розбійному нападі.

Як уточнила прес-служба Національної поліції, затримання відбулося на виконання ухвали суду. За даними правоохоронців, 27 липня затримані разом з іншими особами прибули на територію підприємства, побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць та, ймовірно, відібрали у нього майно.

26 листопада волонтер Назар Приходько заявив про викрадення в Києві екс-керівника батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. За його словами, це сталося близько 13 години на Оболонському проспекті.

Того ж дня стало відомо, що затриманих у Києві та Житомирській області бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і «ОУН» Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь.

27 листопада Жовтневий районний суд Маріуполя відправив Виногродського й Литвиненка під арешт на 60 діб.

Джерело: Радіо Свобода