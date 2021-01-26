Поліція виправдала нелюда, який знущався з собаки

Володимир Байдич заявив, що хотів покарати собаку за те, що він ніби вкусив його матір

Від нанесених травм у собаки ознак ускладнення здоров’я не виявлено, а ознаки каліцтва відсутні, – заявили у поліції

Слідчі поліції не виявили криміналу у діях колишнього директора Державного архіву Хмельницької області Володимира Байдича, якого підозрювали у жорстокому поводженні з тваринами. Про це йдеться на сторінці UAnimals у Facebook.

Як повідомив заступник керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури Сергій Комонюк, судово-медична експертиза, яку проводили у Харкові, дала висновок, що виявлені у собаки на кличку Барсік тілесні ушкодження відносяться до середнього ступеня важкості з тривалим розладом здоров’я. «Від нанесених травм у собаки ознак ускладнення здоров’я не виявлено, а ознаки каліцтва відсутні. Тому, на підставі висновку цієї експертизи, слідчим відділом Красилівського відділу поліції прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення», ‒ наголосив Комонюк.

Він також додає, що одночасно начальнику Красилівського відділу поліції направлено матеріали для вирішення питання про притягнення винної особи до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення (жорстоке поводження з тваринами).

Відомо, що собака досі проживає у кінологічному центрі Нацполіції, гарно почувається та чекає на нових господарів.

Нагадаємо, у середині листопада минулого року живодер з Хмельниччини прив'язав собаку до машини і протягнув півтора кілометра. «Небайдужі очевидці зупинили шкуродера в Красилівському районі і зажадали, щоб він відв'язав пса від машини, а після цього - викликали поліцію. Як пояснив чиновник, таким чином він хотів покарати собаку, який нібито вкусив його матір. Пса забрали волонтери, він був сильно травмований», ‒ повідомляли активісти.