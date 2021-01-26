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    У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину у потягу, його арештували на 60 діб

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    Житель Хмельниччини влаштував у поїзді стрілянину - У Вінницькій області чоловік влаштував стрілянину у потягу, його арештували на 60 діб
    Житель Хмельниччини влаштував у поїзді стрілянину
    Фото з відкритих джерел

    Зловмисник може вийти під заставу у сумі 136 200 гривень

    На Вінниччини на 60 діб взяли під варту жителя Хмельниччини, якій вчинив стрілянину у потягу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

    У прокуратурі нагадують, що 42-річний житель Хмельницької області, їдучи у потязі зі своїм товаришем, розпивали спиртні напої. Чоловік лаявся та поводився непристойно. На зауваження пасажирів не реагував. Потім зловмисник вийшов у тамбур і двічі вистрелив у ноги чоловіка, який там знаходився.

    Як повідомляють у прокуратурі правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, визначивши розмір застави у сумі 136 200 грн.

    Нагадаємо, що на Вінниччині на спиртзаводі стався конфлікт зі стріляниною.

    Теги: суд Вінниччина чоловік
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