Схема на 11,5 млн грн: у Києві судитимуть вінничанина, що ошукав банк

Чоловік розробив та реалізував шахрайську схему кредитування бізнесу.

Київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно 41-річного вінничанина, який шляхом обману заволодів грошовими коштами банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Чоловік з метою заволодіння грошовими коштами розробив та реалізував шахрайську схему кредитування бізнесу. Схема полягала в поетапному створенні товариств для отримання від банківської установи кредитів та в подальшому шляхом банкрутства укладення наступних кредитних договорів для реструктуризації попередніх.

Насправді ж, не маючи на меті виконання взятих на себе зобов’язань, зловмисник протягом 2011-2016 років вивів з рахунків підконтрольних товариств близько 11,5 млн грн та розпорядився ними на власний розсуд.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, за останні три місяці 2020 року в Україні кількість банківських відділень скоротилася на 195 одиниць - до 7 134. За рік їхня кількість скоротилася на 868.

До слова, нещодавно правоохоронці затримали шахрая, який «продавав» посаду в Офісі президента за $200 тисяч.