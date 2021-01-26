Набожна вчителька, яка навідріз відмовляється вдягати маску, виграла суд

Апеляція скасувала постанову міського суду щодо накладення штрафу у розмірі 17 тис. грн

Рівненський апеляційний суд скасував постанову Кузнецовського міського суду Рівненської області від 26 жовтня 2020 року, який оштрафував на 17 тис. грн вчительку української мови та літератури Вараського ліцею №1 Жанну Тєтєнєву за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 22 січня.

Нагадаємо, що протягом 2-18 вересня 2020 року педагог перебувала у приміщенні навчального закладу без одягнутих засобів індивідуального захисту (маски чи щитка) та відмовлялась здійснювати температурний скринінг. Своїми діями вона порушила вимоги Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2020 року, постанови Кабінету міністрів України №641 від 22 липня 2020 року (з наступними змінами), а також постанови державного санітарного лікаря №50 від 22 серпня 2020 року.

Рішення суду першої інстанції оскаржив захисник вчительки, адвокат Дмитро Бузанов. За його словами, протокол про адміністративне правопорушення щодо його клієнтки складений із порушеннями встановленої законом процедури, докази надані не у законний спосіб.

Крім цього, наголосив, що вчителька української мови та літератури Вараського ліцею через свої релігійні переконання не може носити маску та інші засоби захисту. Її релігійні переконання доводяться тим, що в паспорті стоїть відмітка від 7 грудня 2010 року про те, що вона має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера. Як зауважив адвокат, це свідчить про те, що вона офіційно повідомила державні органи про свої релігійні переконання.

Також захисник додав, що через релігійні переконання не носити маску, його Тєтєнєва зазнала дискримінаційного рішення з боку адміністрації навчального закладу - їй було зменшено на 50% грошову винагороду.

Під час самого розгляду справи адвокат заявив клопотання про закриття справи у зв’язку із внесенням змін у статтю 44-3 КУпАП Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)», які набрали чинності після прийняття постанови судом першої інстанції.

Суд погодився з думкою захисника вчительки і наголосив: з 21 листопада 2020 року вступили в дію зміни, які суттєво пом`якшують відповідальність за перебування у громадських місцях без засобів індивідуального захисту. Тепер за це передбачено штраф від 170 грн до 255 грн, а не 17 тис. грн і більше.

«…враховуючи положення ст. 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення про зворотну дію закону в часі, апеляційний суд приходить до висновку, що постанову Кузнецовського міського суду щодо Жанну Тєтєнєву слід скасувати, а провадження у справі закрити на підставі п.6 ч.1 ст. 247 КУпАП скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність», - сказано у рішенні апеляційного суду.

Раніше педагог з Рівненщини так прокоментувала ЗМІ небажання носити засоби захисту у карантин: «Я християнка віри Євангельської й слово Господнє мені категорично забороняє носити маску, оскільки Він створив мене за образом та подобою своєю. Ми з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось на Господа. Тому я відмовляюсь носити ці маски й для мене її вдягти – це смерть».