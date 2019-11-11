НАБУ прийшло в офіс Райффайзен Банку для затримання глави правління - ЗМІ



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Олександр Писарук раніше був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої

За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Про це повідомляє видання «Новое время» з посиланням на джерело.

«Близьке до ситуації джерело повідомило НВ, що представники НАБУ знаходяться в офісі Райффайзен Банку з метою затримання Писарука. У свою чергу, анонімний високопосадовець в Раффайзені підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно знаходяться в офісі банку, проте відмовився повідомити деталі - з якої саме причини», пише ЗМІ.

За даними видання, Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Писарук в 2014—2015 роках був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, в 2010—2014 роках був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.

АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. За станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку — 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.