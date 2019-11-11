Розкрадання 1,2 млрд грн: НАБУ повідомило про затримання посадовців Нацбанку



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Окрім посадовців Нацбанку, затримано співробітників ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк»

У понеділок, 11 листопада, детективи НАБУ затримали колишніх та діючих службових осіб Національного банку України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що окрім посадовців Нацбанку, затримано співробітників ПАТ «ВіЕйБі Банк» та осіб, які їм сприяли, за підозрою у заволодінні грошовими коштами НБУ в сумі 1,2 млрд гривень під виглядом отримання стабілізаційного кредиту.

«Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюється місцезнаходження інших учасників злочину. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі НАБУ додали, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

«Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». Попередньо дії затриманих кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України», - зазначається у пресрезілі.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, в 2010—2014 роках був регіональним керівником цього банку в Центральній та Східній Європі.