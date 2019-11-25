Суд заарештував нерухомість Івано-Франківського «Центрального ринку», – ЗМІ
Слідчий суддя дійшов висновку, що існує реальний ризик того, що злочинні дії з відчуження майна та активів ТОВ «Торговий сервіс» продовжаться
Жовтневий районний суд Дніпропетровської області 19 листопада своєю постановою заарештував все рухоме і нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Торговий сервіс», яке відоме, як «Центральний ринок» Івано-Франківська.
Відповідно до постанови (у справі №201/12807/19, виробництво 1-кс/201/6492/2019), все нерухоме майно ТОВ «Торговий сервіс» було заарештовано після заяви потерпілих підприємців, повідомило інтернет-видання «Апостроф».
Як зазначено в матеріалах справи, 22 жовтня Т.Казанцева з метою придбання корпоративних прав уклала договір купівлі-продажу з власником на той час 99% підприємства Ігорем Халамендою, після чого виплатила 5 млн гривень.
Як випливає з документа, останній міг увійти у змову з державним реєстратором Н.Ю.Шиловою, яка спочатку оформила всі необхідні документи, але не завантажила їх електронні копії в державний реєстр, після чого Халаменда звернувся до Національної поліції і Міністерства юстиції зі скаргою. Втім, як зазначено в рішенні суду, подібні помилки реєстратора були допущені навмисно.
Слідчий суддя дійшов висновку, що існує реальний ризик того, що злочинні дії з відчуження майна та активів ТОВ «Торговий сервіс» продовжаться.
Отже, з метою збереження речових доказів, на все майно ТОВ «Торговий сервіс» суд постановив накласти арешт шляхом заборони розпорядження і відчуження, а також заборонив здійснювати будь-які реєстраційні дії стосовно майна ТОВ «Торговий сервіс».
Окрім цього, суд заборонив державним реєстраторам та особам, що уповноважені на виконання функцій реєстраторів вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зазначеного нерухомого майна.
Джерело: Українські новини