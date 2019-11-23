Суд залишив чинними вироки ексбійцям «Торнадо»



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Вісім екс-бійців Торнадо отримали тривалі терміни Фото: УНН

Вирок Оболонського районного суду Києва від 7 квітня 2017 року щодо засуджених залишили без змін

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок у кримінальному провадженні щодо колишніх бійців батальйону Міністерства внутрішніх справ України «Торнадо».

Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Згідно з повідомленням, вирок Оболонського районного суду міста Києва від 7 квітня 2017 року щодо Онищенка Руслана Ілліча, Глібова Максима Валерійовича, Гульчука Бориса Павловича, Демчука Андрія Несторовича, Івашова Романа Юрійовича, Куста Микити Володимировича, Свиридовського Микити Васильовича, Шевченка Юрія Миколайовича, Ляшука Данила Олександровича, Цукури Миколи Володимировича, Холода Іллі Івановича і Пламадяли Анатолія Миколайовича залишено без змін.

Повний текст постанови буде оголошено учасникам судового провадження 2 грудня о 11:00.

7 квітня 2017 суд оголосив вирок 12 колишнім бійцям розформованої спецроти «Торнадо».

Вісьмох екс-бійців спецроти «Торнадо», звинувачуваних у насильстві та катуванні, засудили до позбавлення волі від 5 до 11 років. Трьох звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном строком на 2 роки. До усіх застосовуватимуть дію закону Савченко.

12 квітня 2017 року стало відомо, що засуджений екс-боєць роти «Торнадо» Ілля Холод проломив голову своєму сусідові. 14 квітня побитий ув'язнений помер.