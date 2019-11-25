Суд зменшив Мангеру заставу удвічі



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У квітні Мангеру «пом’якшили» підозру, і з того часу йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивства

Мангеру призначили нову заставу, яка тепер складає 1 мільйон 150 тисяч гривень

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні злочину проти Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйонів гривень до понад 1 мільйона.

Відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 25 листопада, повідомляє «Слідство.Інфо».

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання захисників Мангера, які просили знизити суму застави до 148 тисяч гривень. Свою позицію вони обґрунтовували тим, що на момент, коли Мангеру обирали заставу, його підозрювали в замовленні вбивства Гандзюк (ч. 2 ст. 115).

Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести майже 2,5 мільйона гривень застави. Їхній підзахисний вніс заставу у лютому цього року. Проте у квітні Мангеру «пом’якшили» підозру, і з того часу йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а не вбивства (ч. 2 ст. 121 ККУ).

«Оскільки змінилася тяжкість злочину, у якому підозрюється Мангер, то, відповідно, змінюється і граничний розмір застави», – зазначив в своєму клопотанні адвокат Дмитро Ільченко і попросив зменшити заставу в майже 17 разів.

Представники Генеральної прокуратури заперечували проти такого рішення. Суд призначив нову заставу, яка тепер складає 1 мільйон 150 тисяч гривень.

Як відомо, видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120 відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останній рік.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні було скоєно зухвалий напад на виконуючу обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла до 40 відсотків її тіла. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада 2018 року Гандзюк померла у лікарні.

6 червня 2019 року Покровським районним судом Дніпропетровської області винесено вирок п’ятьом співучасникам злочину: Сергію Торбіну, Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими.

Ігор Павловський, якому слідство інкримінує навмисне приховування інформації про вбивство активістки Катерини Гандзюк, 15 жовтня вчетверте не з'явився на підготовче засідання райсуду Одеси, мотивуючи це перебуванням на лікарняному.