Служба судової охорони взяла під охорону Антикорупційний суд (фото)



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Фото: facebook.com / Служба судової охорони

Служба має підтримувати громадський порядок в суді, охороняти приміщення суду, забезпечувати особисту безпеку суддів та учасників судового процесу

Служба судової охорони взяла під охорону Вищий антикорупційний суд Києва. Про це йдеться в повідомленні пресслужби судової охорони.

25 листопада під охорону територіального управління Служби судової охорони в Києві та Київській області перейшли всі три приміщення Антикорупційного суду в Києві (на проспекті Перемоги, Хрещатику і провулку Хрестовому), також Печерський і Шевченківський районні суди Києва та Броварський районний суд Київської області.

Голова Служби судової охорони Валерій Бондар зазначив, що в найкоротші терміни було створено сучасний державний орган, здатний захистити судову владу від усіляких загроз.

Служба має підтримувати громадський порядок в суді, охороняти приміщення суду, забезпечувати особисту безпеку суддів та учасників судового процесу.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», співробітники Служби судової охорони мають право застосовувати зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби у випадках загрози життю суддів, учасників процесу і своєму власному.

Чисельність працівників Служби встановлена в кількості понад 14 тис. осіб, в цілому під її охорону мають перейти понад 850 об'єктів судової влади.

Як повідомлялось, в липні 2019 року Кабінет міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.

Служба судової охорони повідомила про намір взяти під охорону Антикорупційний суд до грудня.

Раніше Служба судової охорони заявляла про намір взяти під охорону всі суди до 2021 року.