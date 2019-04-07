Суд захистив батюшку Російської церкви, підозрюваного у розпалюванні ворожнечі між українцями



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Настоятель Воскресенського храму УПЦ МП (Острог) протоієрей Віктор Земляний

СБУ наполягала на обранні запобіжного заходу для настоятеля Воскресенського храму УПЦ МП

Рівненський міський суд не задовольнив клопотання управління СБУ з обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання щодо настоятеля Воскресенського храму УПЦ МП (Острог) протоієрея Віктора Земляного.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 28 березня.

За даними досудового розслідування, упродовж 2015-2017 років священнослужитель придбав та розповсюджував серед населення на території Рівненської області друковану продукцію, в якій містяться висловлювання, що є образливими, принижують релігійні почуття віруючих, розпалюють релігійної нетерпимість та ворожнеч.

Це - друковані буклети та брошури «Хто йде проти канонічної Церкви той йде проти Бога!»; «Церковно-слов’янська мова багатонатхненна мова українського православ’я»; «Київський Патріархат», як він є: дійсні факти про недійсну «церкву», «Українська православна церква: міфи та істина»; «Чому розкольницькі угруповання в Україні називаються неканонічними (Історико-канонічний аналіз)»; «Злочини на ґрунті ненависті в Україні».

Як з’ясувала судово семантико-текстуальна (лінгвістична) експертиза, вказані брошури містять висловлювання пропагандистського характеру, зміст яких є образливим, принижує релігійні почуття віруючих та прихильників Української Православної Церкви Київського Патріархату та Української Автокефальної православної церкви, може сприяти розпалюванню почуття відчуження та недовіри між віруючими УПЦ та прихильниками УПЦ КП та УАПЦ.

Крім цього, настоятель Воскресенського храму УПЦ МП брав участь у зйомці відеофільмів російського виробництва, що поширюються через мережу Інтернет, у яких події щодо суспільно-політичної та релігійної ситуації в Україні відображуються в негативному світлі. Зокрема, батюшка надав відповідні коментарі, висловлювання у яких є образливими, принижують релігійні почуття віруючих, розпалюють релігійної нетерпимість та ворожнечу.

Такі коментарі використовувалися при монтуванні відеофільмів «Гонение. Документальный фильм Аркадия Мамонтова» та «Украина. Операция «Мазепа».

15 березня 2019 року ) протоієрею Віктору Земляному повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1ст.161та ч.1ст.300 КК України (вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян, у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями).

У суді слідчий СБУ наполягав на застосуванні особистого зобов’язання до підозрюваного церковнослужителя, оскільки є ризики, що він може переховуватись від органів досудового слідства, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків.

Більше того слідство має провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, серед яких зібрати характеристику на настоятеля Віктора Земляного, допитати осіб та очевидців розповсюдження підозрюваним вищезгаданої релігійної літератури; з’ясувати інших осіб, які можливо причетні до розповсюдження вказаної релігійної літератури, як на території Рівненської області, так і на території України.

Разом з тим, суд відмовився взяти до уваги аргумент слідчого щодо тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та міри покарання за ч. 1 ст. 161 та ч.1 ст. 300 КК України, оскільки це суперечить Європейській конвенції з прав людини, яка ратифікована Україною.

Натомість слідчий суддя врахував, що настоятель Воскресенського храму УПЦ МП раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений, на обліку в лікаря нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, що підтверджує його міцні соціальні зв'язки.

Крім того, прокурор не довів про те, що підозрюваний чинить вплив на свідків, та потерпілих, оскільки в матеріалах провадження заяв від свідків та потерпілих щодо впливу та тиску на них не надходило.

Таким чином, суд дійшов висновків, що йому не надані обґрунтовані докази щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, які слід прийняти до уваги під час вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання настоятелю Віктору Земляному і тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Як відомо, на Рівненщині 5 грудня 2018 року 14 священиків УПЦ (МП) викликали на допит до обласного управління Служби безпеки. Їх допитали у кримінальних провадженнях за статтями про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі.