Суд залишив лося у Червоній книзі України



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У справі лося суд задовільнив апеляцію Мінприроди

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди на рішення Окружного адмінсуду м.Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у Facebook.

«У справі лося суд задовільнив апеляцію Мінприроди. Лось залишається у Червоній книзі», – зазначив Семерак.

За словами міністра, він розцінює це рішення як підтримку природоохоронної політики Мінприроди.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року лося європейського було внесено в Червону книгу України.

Проте 27 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону полювання на лося і його внесення до Червоної книги.

Мінприроди подало апеляційну скаргу на це рішення.