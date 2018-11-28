Суд Києва скасував наказ Мінекології та виключив лося з Червоної книги



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В Україні лося виключили із Червоної книги та дозволили полювання на нього

Суд запевняє, що Міністерство екології не призвело жодного наукового обґрунтування необхідності внесення лося в Червону книгу

Окружний адміністративний суд виключив лося європейського із Червоної книги України і дозволив полювання на нього. Суд розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу про заборону полювання на лося.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Зокрема, позивач просив суд визнати протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів щодо вжиття заходів про заборону полювання на лося, а також визнати недійсним наказ міністерства про внесення лося в Червону книгу.

Суд прийняв рішення частково задовольнити адміністративний позов – визнав протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів щодо вжиття заходів про заборону полювання на лося, а також визнав протиправним і недійсним наказу цього міністерства «Про внесення змін до Переліку видів тварин, які заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)».

Суд запевняє, що Міністерство екології не призвело жодного наукового обґрунтування необхідності внесення лося в Червону книгу і не вказало чітких даних про чисельність його популяції та її динаміки.

У протоколі засідання секції з питань охорони тваринного світу Національної комісії з питань Червоної книги зазначено, що після 2009 року дослідження популяції лося в Україні не проводилися.

Нагадаємо, наприкінці грудня2017 року Мінекології внесло лося в Червону книгу України