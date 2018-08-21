Суд залишив під арештом гроші Насірова



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Фото: УНІАН Суд у справі Романа Насірова

Прокурори зуміли на вчорашньому засіданні зачитати 24 сторінки обвинувального акту

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова про зняття арешту з 50 тис. дол. готівкових коштів, які були вилучені з банківської установи. Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

За інформацією САП, вчора відбулося чергове засідання у справі Насірова та керівника департаменту ДФС, під час якого захист заявив клопотання про зняття арешту з коштів Насірова.

«З урахуванням позиції сторін, суд, проголосивши вступну та резолютивну частину прийнятого рішення, відмовив у задоволенні поданого клопотання», - зазначили у прокуратурі.

Також, як розповіли у САП, прокурори зуміли на вчорашньому засіданні зачитати 24 сторінки обвинувального акту. Тобто, вже зачитано 284 сторінки із 774 наявних.

Наступне засідання у справі Насірова заплановане на 9:00 28 серпня.

Раніше Шевченківський районний суд Києва продовжив екс-керівнику ДФС Роману Насірову процесуальні обов'язки до 11 жовтня.

Як повідомлялося, Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися.

Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).