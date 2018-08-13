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    Суд зобов’язав Насірова і надалі ходити з браслетом

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    Суд у справі Романа Насірова - Суд зобов’язав Насірова і надалі ходити з браслетом
    Суд у справі Романа Насірова

    Насіров зобов'язаний ще 2 місяці носити електронний браслет

    Шевченківський райсуд продовжив строк дії обов'язків екс-голові ДФС Роману Насірову до 11 жовтня 2018 року.

    Про це повідомив адвокат Насірова Олександр Лисак.

    Отже, Насіров зобов'язаний ще 2 місяці носити електронний браслет.

    Зазначимо, що під час виступу Насірова у суді до залу зайшли поліцейські, які повідомили про замінування будівлі. Всіх присутніх вивели на вулицю, очікування тривало близько 2 годин. Інформація про мінування виявилася помилковою.

    За словами прокурора Романа Симківа, таке мінування суду під час розгляду справи Насірова відбувається вже вчетверте. Втретє це сталося під час розгляду справи у Шевченківському райсуді. Ця ситуація заважає зачитати обвинувальний акт.

    Як повідомлялося, Насіров бідкається, що 1,5 року на лівій нозі носить електронний браслет і йому важко помитися.

    Нагадаємо, голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

    У травні суд продовжив обов’язки, покладені на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.

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