Суд заочно засудив до 10 років в'язниці росіянина - бойовика ДНР



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Він обвинувачувався в участі в березні-жовтні 2014 року в діяльності «ДНР» шляхом сприяння здійсненню збройного протистояння співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних сил України

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області заочно засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Росії - бойовика самопроголошеної «Донецької народної республіки». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури.

«Генеральною прокуратурою України здійснювалося процесуальне керівництво і підтримувалося державне обвинувачення в кримінальному провадженні щодо громадянина Російської Федерації - учасника терористичної організації «ДНР». Він обвинувачувався в участі в березні-жовтні 2014 року в діяльності зазначеної терористичної організації шляхом сприяння здійсненню збройного протистояння співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних сил України», - сказано в ньому.

Також йому було пред'явлено обвинувачення в незаконному придбанні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів.

Заочним вироком від 10 травня росіянина визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 13 років в'язниці бойовика самопроголошеної «Донецької народної республіки», громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі.