Доба на Донбасі: двоє військових поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено»

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібрів 120 і 82 мм – біля населеного пункту Опитне;

двічі з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Піски;

зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Пищевик;

зі стрілецької зброї – поблизу міста Мар'їнка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні чотири рази:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Новоолександрівка;

двічі з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве.

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення.

На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 11 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»; із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Утрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначається в повідомленні.