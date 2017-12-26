  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд зняв з Авакова-молодшого браслет і повернув закордонний паспорт - ЗМІ

    Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його
    Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет. Про це повідомило українським ЗМІ джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня. Він пояснив, що прокуратура клопотала про
    • Сьогодні, 14:24
    • Розсилка
    Олександр Аваков&nbsp;
    Олександр Аваков 

    Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його

    Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

    Про це повідомило українським ЗМІ джерело в правоохоронних органах.

    За словами співрозмовника, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня.

    Він пояснив, що прокуратура клопотала про продовження особистих зобов'язань, але суд задовольнив клопотання лише частково – син очільника МВС має з'являтися до слідчого чи в суд за першим викликом, але отримав назад документи для виїзду за кордон.

    Ще до цього рішення суду Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. 

    Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря  та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина

    8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

    Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.

    У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків». 

    Читайте також статті «Главкома»:

    Рюкзак на голову. НАБУ наносить удар по Авакову

    Як Аваков впливав на справу проти свого сина. Оприлюднено нові деталі

    «Герой» тижня – Олександр Аваков. Штрихи до портрета

     

    МВС прокуратура суд Арсен Аваков паспорт документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ