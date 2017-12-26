Суд зняв з Авакова-молодшого браслет і повернув закордонний паспорт - ЗМІ
- Сьогодні, 14:24
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Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його
Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.
Про це повідомило українським ЗМІ джерело в правоохоронних органах.
За словами співрозмовника, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня.
Він пояснив, що прокуратура клопотала про продовження особистих зобов'язань, але суд задовольнив клопотання лише частково – син очільника МВС має з'являтися до слідчого чи в суд за першим викликом, але отримав назад документи для виїзду за кордон.
Ще до цього рішення суду Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його.
Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.
Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.
8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.
Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.
У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».
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