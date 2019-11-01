Суд зобов'язав ДБР розслідувати можливі зловживання членів регламентного комітету Ради



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Заявником є один із депутатів парламенту, але ім'я не вказується

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу за фактом можливих зловживань і підробки документів членами комітету Верховної Ради з питань регламенту. Про це йдеться в матеріалах суду.

22 жовтня до суду надійшла скарга на бездіяльність ДБР щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у якій заявник просив суд зобов'язати бюро відкрити справу за фактом вчинення депутатами Ради та окремими членами комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи злочинів, передбачених частиною третьою статті 206, статтею 366, частиною першою статті 364 Кримінального кодексу.

Заявником є один із депутатів парламенту, але ім'я не вказується.

24 жовтня суд зобов'язав ДБР відкрити справу за його заявою.

Як повідомлялось, регламентний комітет рекомендує Раді затвердити позбавлення депутатів компенсацій у разі прогулів і реєстрацію шляхом натискання кнопки замість карток.

Джерело: Українські новини