Труба розповів, чи зможе Горбатюк перейти на роботу у Держбюро розслідувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк Фото: Главком

Труба запевнив, що справи Майдану не зупиняться, їх продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі ДБР

Голова Державного бюро розслідувань пояснив, як працюватиме законопроєкт, згідно з яким, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до Держбюро за спрощеною процедурою.

Про це Роман Труба сказав у програмі на «Радіо Свобода».

Він запевнив, що справи Майдану не зупиняться, їх продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі ДБР. Труба сподівається, що відповідний законопроєкт буде ухвалений у листопаді.

Як зазначив Труба, згідно з законопроєктом, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до Держбюро за спрощеною процедурою.

«Вони стануть співробітниками ДБР за спрощеною конкурсною процедурою. І це спільна позиція керівництва Генпрокуратури і ДБР, оскільки у нас не буде перерваного процесу. Оскільки ці ж слідчі з команди Горбатюка зможуть одразу продовжувати, я наголошую, не розпочати, а продовжувати свою роботу і довести її до логічного завершення», – наголосив Труба.

На запитання, чи може бути Горбатюк в ДБР, Труба відповів: «Мова йде про слідчих, які розслідують ці провадження... Якщо він є працівником Генпрокуратури, він, швидше за все, буде мати змогу перевестися і працювати в ДБР».

Як відомо, розслідуванням злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013 - 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.

Напередодні повідомлялося, що Генпрокурор призначив керівництво департаменту у справах Майдану Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Мисяка на посаду начальника Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Генеральної прокуратури України Окрім того, підписано наказ про призначення Олексія Донського на посаду заступника начальника вказаного Департаменту.

Також Генпрокуратура анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.