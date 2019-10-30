Труба поскаржився, що Порошенко 15 разів не прийшов на допит



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Директор ДБР Роман Труба

Ми не можемо застосувати примусовий привід, але це до січня 2020 року - наголосив очільник ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що експрезидент України Петро Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР у провадженнях, в яких він фігурує. Про це Труба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є 13 проваджень. Але я хочу уточнити, не проти Петра Порошенка. Це кримінальні провадження, де фігурує, учасником є чи, можливо, буде учасником експрезидент Петро Порошенко. Ці провадження перебувають на різних етапах і на різних стадіях. Складність в розслідуванні цих кримінальних проваджень полягає в тому, що в нас в ДБР відсутні власні оперативні розділи, і тому ми в багатьох своїх діях є залежними від багатьох правоохоронних органів. Щодо статусу — на цьому етапі Петро Порошенко є учасником провадження, як і багато інших об’єктів, а саме він є свідком. У цих кримінальних провадженнях він неодноразово викликався і викликається як свідок. 15 разів експрезидент Порошенко не з’явився на допити», — сказав Роман Труба.

Труба заявив, що Петро Порошенко використовує свій статус народного депутата, щоб не з’являтися на допити.

«Ми не можемо застосувати примусовий привід, але це до січня 2020 року. В нас підозри ще не підготовлені і немає, але в трьох кримінальних провадженнях ми йдемо до цього», — сказав Труба, не уточнивши про які саме провадження йдеться.

Раніше адвокат ексглави держави Ілля Новіков повідомив, що колишній президент України Петро Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі.

Варто зазначити, що Державне бюро розслідувань не готує підозру Порошенку. Про це на брифінгу 9 жовтня повідомив директор ДБР Роман Труба. За його словами, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться. Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.

До слова, Шевченківський суд Києва прийняв ухвалу, яка зобов‘язує слідчих провести допити Портнова і Труби.

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