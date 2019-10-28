  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Чорновол

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова

    • Тетяна Чорновол

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Андрій Портнов - ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова
    Андрій Портнов

    Труба знову буде публічно заперечувати, що ДБР почало досудове слідство?

    Мені надійшло ще два листа від ДБР, що бюро почало досудове розслідування по моїх заявах про злочини Портнова. А саме: створення злочинної організації для узурпації влади. Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, «лояльність» суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента.

    Друга справа – зловживання службовим становищем в часи режиму Януковича, зокрема тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури.

    Цікаво, Труба знову буде публічно заперечувати, що ДБР почало досудове слідство, якщо я маю на руках документи? Адже, нагадаю, що після оприлюднення в п’ятницю листа ДБР, що там розслідується моя заява з приводу злочину Богдана і Портнова, Труба повідомив, що це не правда.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова
    ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова
    ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова
    ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова

    Звісно, Трубі краще знати, як воно насправді, але фактом є те, що мені надійшли офіційні листи, які вказують, що ДБР формально таки почало розслідування. 

    Джерело: блог Тетяни Чорновол

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Державне бюро розслідувань Андрій Портнов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ