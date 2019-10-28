ДБР почало ще два розслідування злочинів Портнова

Тетяна Чорновол Народний депутат 8 скликання

Тетяна Чорновол

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов

Труба знову буде публічно заперечувати, що ДБР почало досудове слідство?

Мені надійшло ще два листа від ДБР, що бюро почало досудове розслідування по моїх заявах про злочини Портнова. А саме: створення злочинної організації для узурпації влади. Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, «лояльність» суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента.

Друга справа – зловживання службовим становищем в часи режиму Януковича, зокрема тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури.

Цікаво, Труба знову буде публічно заперечувати, що ДБР почало досудове слідство, якщо я маю на руках документи? Адже, нагадаю, що після оприлюднення в п’ятницю листа ДБР, що там розслідується моя заява з приводу злочину Богдана і Портнова, Труба повідомив, що це не правда.

Звісно, Трубі краще знати, як воно насправді, але фактом є те, що мені надійшли офіційні листи, які вказують, що ДБР формально таки почало розслідування.

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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