Судді, які скасували покарання за незаконні статки, відчутно розбагатіли за минулий рік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Відповідні зміни зафіксовані у деклараціях, які оприлюднені в Єдиному державному реєстрі

Кілька суддів Конституційного суду, які скасували покарання за незаконне збагачення чиновників, показали статки, які зросли за минулий рік.

Відповідні зміни зафіксовані у деклараціях, які оприлюднені в Єдиному державному реєстрі.

Зокрема, грошові активи Михайла Гультая та його дружини з 2017 року зросли приблизно на 2 мільйони гривень. В декларації судді з’явилось на 500 тисяч гривень, 55 тисяч доларів та тисячу євро більше, ніж було рік тому.

У подружжя помітно зріс прибуток: обидва отримують основну зарплату від Конституційного суду, у Гультая вона зросла на 1,8 мільйона гривень, у дружини – на 169 тисяч. Крім того, родина почала отримувати проценти від банківських рахунків, адже раніше декларувала лише готівкові накопичення. У судді також з’явилась пенсія.

Статки родини судді Конституційного суду Михайла Запорожця за минулий рік теж змінились. Його дружина стала власницею земельної ділянки у Київській області вартістю 228 тисяч гривень та автівки Nissan Leaf 2017 року за 636 тисяч. Витрат на це майно родина на зазначила, як і подарунків чи спадку.

При цьому, згідно з декларацією, родина Запорожців живе на суддівську зарплату (2,9 млн) і пенсію (58,7 тисяч). Серед інших доходів – незначна зарплатня дружини і соціальні виплати. Жодних грошових накопичень родина не задекларувала ані цього, ані минулого року.

Збагатились минулого року і суддя Сергій Сас разом із дружиною – на 701,6 тисячі гривень. Заробляє в родині лише суддя – його зарплатня зросла на 1,4 мільйона у порівнянні з 2017 роком. Подружжя також почало отримувати пенсію: загалом 172,8 тисячі гривень за рік на двох.

У декларації судді Олега Первомайського стало на 102 387 гривень та 8 200 доларів більше. Минулого року чоловік заробив на різних посадах, включно з суддівською та викладанням у кількох університетах, понад мільйон гривень – на 752 тисячі гривень більше, ніж 2017 року.

Ще один суддя, який проголосував за скасування статті про незаконне збагачення і вже подав електронну декларацію, – Володимир Мойсик. Він за минулий рік збагатився у два рази: з 500 тисяч гривень готівкових накопичень у 2017 році до 1 095 911 гривень у 2018.

За 2018 рік Мойсик заробив більше 2,8 мільйона гривень, його дружина – 50 249 гривень. Рік тому їхній сукупний заробіток був на 1,7 мільйона меншим.

Станом на 25 березня не всі судді КС подали електронні декларації, зокрема, досі не прозвітував за минулий рік голова суду Станіслав Шевчук. Подача декларацій триває до 31 березня.

Як повідомлялось, 28 лютого президент Петро Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.

Нагадаємо, Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

Джерело: Українська правда