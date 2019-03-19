У НАБУ назвали кількість закритих справ щодо незаконного збагачення документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НАБУ закриває справи про незаконне збагачення

Справи закриті у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування ст.368-2 Кримінального кодексу

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) закрили 16 кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливого незаконного збагачення.

Про це повідомили в НАБУ на запит порталу «Слово і Діло».

Справи закриті у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування ст.368-2 Кримінального кодексу, пояснили в НАБУ.

«Станом на 14 березня у зв'язку з рішенням Конституційного суду від 26 лютого по 16 кримінальних процесах, розпочатих за статтею 368-2 Кримінального кодексу України, прийнято рішення про закриття, і досудове розслідування завершено», - йдеться в листі.

Окрім того наголошується, що у 25 кримінальних процесах було прийняте рішення про часткове закриття справи в частині незаконного збагачення.

Нагадаємо, в лютому Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням Суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.