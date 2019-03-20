НАБУ та САП дали тиждень на перекваліфікацію 65 справ про незаконне збагачення



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Холодницький доручив перекваліфікувати чи закрити за тиждень всі ці справи

Усі 65 проваджень про незаконне збагачення у зв'язку з рішенням КСУ підлягають закриттю, але детективи НАБУ і прокурори САП протягом тижня - до 27 березня - шукатимуть можливість перекваліфікувати такі провадження. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький після засідання комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, передає УНН.

«У нас станом на 26 лютого було 65 проваджень про незаконне збагачення – вони всі підлягають закриттю. Я дав час детективам і прокурорам до 27 березня вивчити всі матеріали і, де можливо, знайти інший склад злочину, перекваліфікувати на якійсь інший склад злочину, це зробити. Де такої можливості немає, вони підлягають закриттю», - зазначив Холодницький.

За його словами, 28 березня він опублікує весь список закритих справ.

При цьому він додав, що рішення КСУ щодо визнання неконституційною статтю щодо незаконного збагачення є остаточним.

Як повідомлялось, станом на 19 березня детективи НАБУ закрили 16 кримінальних проваджень, відкритих за фактами можливого незаконного збагачення.

Нагадаємо, в лютому Конституційний суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів щодо відповідності Конституції (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу. Цим рішенням суд визнав такою, що не відповідає Конституції (є неконституційною), статтю 368-2 Кодексу.

У свою чергу Національне антикорупційне бюро України вважає, що позбавлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке є наслідком рішення Конституційного суду, відкриває посадовцям можливості для зловживань.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

28 лютого Порошенко подав законопроект про передбачення невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження суду.