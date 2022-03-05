Суддю з Чернігова вбито при спробі евакуації

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Служителька Феміди разом із сином та чоловіком ще одної судді намагалися на автомобілі виїхати з міста

Під час евакуації було обстріляно авто, в якому перебувала суддя Чернігівського апеляційного суду Любов Харечко, її син і чоловік ще одної судді. Про це повідомив у Facebook колишній суддя Чернігівського апеляційного суду Садіг Тагієв.

У результаті обстрілу загинула судді Харечко, також чоловік судді цього ж суду Ірини Бобрової. Важкопоранений син Харечко – Валерій. Його «евакуювали до медичного закладу на окупованій території, дякуючи вірним друзям».

Нагадаємо, близько полудня 3 березня Росія бомбардувала житловий масив у центрі Чернігова. Внаслідок дій російської авіації на території міста, за даними Генштабу ЗСУ, загинули загинули 47 осіб. В ОДА пояснили, що поблизу немає жодних військових об’єктів, тільки лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.