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    Суддю з Чернігова вбито при спробі евакуації

    В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Суддю з Чернігова вбито при спробі евакуації
    В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Служителька Феміди разом із сином та чоловіком ще одної судді намагалися на автомобілі виїхати з міста

    Під час евакуації було обстріляно авто, в якому перебувала суддя Чернігівського апеляційного суду Любов Харечко, її син і чоловік ще одної судді. Про це повідомив у Facebook колишній суддя Чернігівського апеляційного суду Садіг Тагієв.

    У результаті обстрілу загинула судді Харечко, також чоловік судді цього ж суду Ірини Бобрової. Важкопоранений син Харечко – Валерій. Його «евакуювали до медичного закладу на окупованій території, дякуючи вірним друзям».

    Нагадаємо, близько полудня 3 березня Росія бомбардувала житловий масив у центрі Чернігова. Внаслідок дій російської авіації на території міста, за даними Генштабу ЗСУ, загинули загинули 47 осіб. В ОДА пояснили, що поблизу немає жодних військових об’єктів, тільки лікарні, декілька шкіл і дитсадків, десятки багатоповерхівок.

    Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: війна Укрзалізниця суддя #stoprussia
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    Суддю з Чернігова вбито при спробі евакуації