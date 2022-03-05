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    Більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною

    Понад 80% американців вважають, що Вашингтон повинен запровадити додаткові санкції проти Росії - Більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною

    Понад 80% американців вважають, що Вашингтон повинен запровадити додаткові санкції проти Росії

    У США зростає обурення громадськості россійською агресією

    Близько 74% американців вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні встановити над Україною безполітну зону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на соціологічне опитування Ipsos.

    Як зазначається, 80% респондентів, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що США повинні припинити купувати російську нафту.

    81% вважає, що Вашингтон повинен запровадити додаткові санкції проти Росії.

    При цьому 77% згодні, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних із Путіним.

    Результати опитування свідчать про зростання обурення громадськості в США вторгненням Росії в Україну та бомбардуванням українських міст, констатується в публікації.

    Близько 62% респондентів заявили, що готові платити більше за паливо та газ в умовах імовірної паливної кризи, аби захистити іншу демократичну країну.

    «Ви бачите дедалі більшу готовність американської громадськості платити за таку підтримку України», - прокоментував результати опитування експерт Чиказької ради з глобальних питань Крейг Кафура.

    Нагадаємо, 4 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

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    Теги: Росія соцопитування США НАТО війна Україна #stoprussia
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    Більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною