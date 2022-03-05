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    На тлі війни РФ проти України Китай активізує бойову підготовку

    Військове навчання в Китаї посилиться - На тлі війни РФ проти України Китай активізує бойову підготовку
    Військове навчання в Китаї посилиться

    Китай збільшить свій військовий бюджет на понад 7%

    Влада Китаю оголосила про необхідність всебічно активізувати військове навчання та бойову підготовку у 2022 році. Це випливає із соціально-економічного плану розвитку країни, пишуть росЗМІ.

    У плані наголошується, що необхідно «виявляти рішучість та гнучкість у розгортанні військової боротьби», а також захищати державний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю. Крім того, слід прискорити створення сучасної військової логістичної системи, системи управління військовими активами, формувати систему управління модернізації озброєння та військової техніки, а також активізувати інноваційну діяльність у галузі оборонної науки та техніки.

    У 2022 році Китай збільшить військовий бюджет на 7,1% до $229,5 млрд.

    Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України.

    Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.

    Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

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    Теги: Росія армія війна Китай Україна
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    На тлі війни РФ проти України Китай активізує бойову підготовку