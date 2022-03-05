На тлі війни РФ проти України Китай активізує бойову підготовку

Китай збільшить свій військовий бюджет на понад 7%

Влада Китаю оголосила про необхідність всебічно активізувати військове навчання та бойову підготовку у 2022 році. Це випливає із соціально-економічного плану розвитку країни, пишуть росЗМІ.

У плані наголошується, що необхідно «виявляти рішучість та гнучкість у розгортанні військової боротьби», а також захищати державний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю. Крім того, слід прискорити створення сучасної військової логістичної системи, системи управління військовими активами, формувати систему управління модернізації озброєння та військової техніки, а також активізувати інноваційну діяльність у галузі оборонної науки та техніки.

У 2022 році Китай збільшить військовий бюджет на 7,1% до $229,5 млрд.

Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України.

Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.

Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

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