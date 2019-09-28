Судно Bourbon Rhode, на якому перебували українці, затонуло
Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають
Cудно Bourbon Rhode, яке зникло після шторму в Атлантичному океані, затонуло.
Про це заявили в компанії, яка є власником судна, повідомляє Gcaptain.com.
«Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки тривають», — йдеться в повідомленні.
В компанії також повідомили, що під час пошукової операції було виявлено рятувальний човен з трьома членами екіпажу, зокрема двома українцями. Їх доставили на борт комерційного судна, яке надало допомогу, і вони на даний час перебувають під наглядом медиків.
Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають.
Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.
Судно прямувало в Гайану.
Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.
Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.