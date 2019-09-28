Судно Bourbon Rhode, на якому перебували українці, затонуло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судно Bourbon Rhode

Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають

Cудно Bourbon Rhode, яке зникло після шторму в Атлантичному океані, затонуло.

Про це заявили в компанії, яка є власником судна, повідомляє Gcaptain.com.

«Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки тривають», — йдеться в повідомленні.

В компанії також повідомили, що під час пошукової операції було виявлено рятувальний човен з трьома членами екіпажу, зокрема двома українцями. Їх доставили на борт комерційного судна, яке надало допомогу, і вони на даний час перебувають під наглядом медиків.

Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають.

Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Судно прямувало в Гайану.

Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.