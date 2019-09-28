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    Судно Bourbon Rhode, на якому перебували українці, затонуло

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    Судно Bourbon Rhode - Судно Bourbon Rhode, на якому перебували українці, затонуло
    Судно Bourbon Rhode

    Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають

    Cудно Bourbon Rhode, яке зникло після шторму в Атлантичному океані, затонуло.

    Про це заявили в компанії, яка є власником судна, повідомляє Gcaptain.com.

    «Підтверджено, що судно затонуло. Пошуки тривають», — йдеться в повідомленні.

    В компанії також повідомили, що під час пошукової операції було виявлено рятувальний човен з трьома членами екіпажу, зокрема двома українцями. Їх доставили на борт комерційного судна, яке надало допомогу, і вони на даний час перебувають під наглядом медиків.

    Наразі пошуки 11 зниклих членів екіпажу, серед яких громадяни України, тривають.

    Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

    Судно прямувало в Гайану.

    Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

    Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.

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