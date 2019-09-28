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    В Атлантичному океані зникло судно з українцями

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    <span>Судно Bourbon Rhode</span> - В Атлантичному океані зникло судно з українцями
    Судно Bourbon Rhode

    Судно Bourbon Rhode прямувало в Гайану

    В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Про це повідомляє ВВС.

    За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

    «Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)», - повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

    За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану.

    Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

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