В Атлантичному океані зникло судно з українцями



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Судно Bourbon Rhode

Судно Bourbon Rhode прямувало в Гайану

В Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Про це повідомляє ВВС.

За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

«Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франс (Франція)», - повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За даними видання splash247, судно прямувало в Гайану.

Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.