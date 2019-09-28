Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України



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Судно Bourbon Rhode Фото: splash247.com

За даними судновласника, двоє з них - українці

Троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

«За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває», - написав Кирилич.

Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

Судно прямувало в Гайану.

Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.