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    Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України

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    <span>Судно Bourbon Rhode</span> - Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України
    Судно Bourbon Rhode
    Фото: splash247.com

    За даними судновласника, двоє з них - українці

    Троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.

    «За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває», - написав Кирилич.

    Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

    Судно прямувало в Гайану.

    Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

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