Трьох членів екіпажу судна Bourbon Rhode врятували, - МЗС України
Судно Bourbon Rhode
Фото: splash247.com
За даними судновласника, двоє з них - українці
Троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter.
«За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятували. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває», - написав Кирилич.
Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.
Судно прямувало в Гайану.
Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.