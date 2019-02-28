Судове засідання щодо справи Мангера перенесли



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Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк

Стороною захисту у судовому засіданні було заявлено відвід слідчому судді

У Шевченківському районному суді м. Києва у четвер, 28 лютого, перенесли судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-службу суду у Facebook.

«28 лютого в Шевченківському районному суді м.Києва відбулось судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера. Під час судового засідання судом було оголошено заяву сторони обвинувачення про відкладення розгляду клопотання у зв'язку з участю в інших процесуальних діях. Зазначене клопотання судом задоволено», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що водночас стороною захисту у судовому засіданні було заявлено відвід слідчому судді. За результатами автоматизованого розподілу вказану заяву передано на розгляд іншому судді.

Судове засідання призначене на 1 березня.

Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.